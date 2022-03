Ucraina: Protezione civile, partito carico aiuti italiano, 200 tende in Polonia

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - È partito poco fa, dal polo logistico di Avezzano, il materiale messo a disposizione dalla Protezione Civile italiana per garantire l'assistenza della popolazione ucraina. Il trasporto delle 200 tende da campo, per una capacità di 1.000 posti letto, si legge in una nota, sarà garantita dalla Croce Rossa Italiana che consegnerà il materiale a Prochowice, in Polonia, punto di raccolta individuato dalla Commissione Europea come centro logistico per gli aiuti umanitari. Tre funzionari del Dipartimento raggiungeranno la Polonia per assicurare il coordinamento logistico degli aiuti italiani.