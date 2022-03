Ucraina: Prefettura Pavia, '4.400 gli ucraini residenti, prepariamo accoglienza diffusa'

01 marzo 2022 a

Milano 1 mar. (Adnkronos) - Nel pomeriggio di ieri il prefetto di Pavia Paola Mannella ha presieduto una riunione ristretta del Consiglio territoriale dell'immigrazione con l'obiettivo di approntare le misure di prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra, che giungeranno nella provincia lombarda. Si prevede - fa sapere una nota della Prefettura - prevalentemente l'arrivo di famiglie, in particolare di donne e bambini.

Nella provincia di Pavia sono residenti circa 4.400 cittadini ucraini, che si legge nella nota - "presumibilmente richiameranno i familiari in fuga. In considerazione della rilevante presenza della comunità ucraina nella nostra provincia, è stata prevista una forma di accoglienza diffusa, reperendo posti anche nelle strutture destinate ai richiedenti asilo, già attive sul territorio". Anche le strutture sanitarie e di protezione civile sono state allertate in vista del prossimo coinvolgimento nelle attività di accoglienza. Ai sindaci è stato chiesto di svolgere un coordinamento attivo delle associazioni del terzo settore per reperire strutture dedicate a nuclei familiari di profughi ucraini.

Il Prefetto, nel corso della riunione - a cui hanno partecipato tra gli altri il presidente della Provincia, i sindaci di Pavia, Vigevano e Voghera, i vertici delle forze di Polizia, il direttore dell'ufficio territoriale regionale di Pavia e Lodi, i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil, il direttore socio sanitario dell'Ats e dell'Asst di Pavia, e i direttori delle Caritas del territorio - ha voluto, inoltre, evidenziare la generosità e le manifestazioni solidaristiche espresse dalla comunità pavese. "Tante, infatti - riporta la nota della Prefettura - sono state le telefonate dei cittadini che si sono resi disponibili a fornire beni di prima necessità e ogni possibile forma di aiuto e sostegno ai cittadini ucraini in fuga dalle zone di guerra".