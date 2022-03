Ucraina: Malpezzi, 'con il governo a difesa del popolo ucraino, democrazia e libertà'

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Ci ritroviamo nelle parole del Presidente Draghi sull'Europa, sul suo futuro e, soprattutto, sugli strumenti per affrontare la crisi ucraina. Per questo sosterremo in Parlamento tutte le misure per garantire aiuto e assistenza al popolo ucraino". Così su Facebook la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi commenta il discorso di Mario Draghi in Senato.

"Sono state stravolte le regole alla base della comunità internazionale: l'Europa ha risposto con grande determinazione e unità a difesa della società libera, della democrazia e dei valori europei contro chi vuole distruggerli. Una coesione che può dare una forte spinta verso una maggiore integrazione europea, a partire dalle politiche di difesa comune, dalle politiche energetiche e migratorie.

"Il sostegno di tutti i gruppi parlamentari alla risoluzione sulla crisi ucraina è la miglior risposta all'appello che Draghi ha rivolto alle forze politiche italiane ad essere unite, senza distinguo o equidistanze: non stiamo solo difendendo un Paese sovrano da un'aggressione ma stiamo anche ribadendo che la difesa della società libera, della democrazia e dei valori europei non è negoziabile. Tra democrazia e autocrazia noi sappiamo molto bene da che parte stare”.