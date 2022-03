01 marzo 2022 a

a

a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Con quel ‘tutti hanno incontrato Putin', Salvini come al solito vuole buttarla in caciara, come dicono a Roma. Partecipare a incontri è assolutamente giusto, persino ovvio. Indossare la maglietta con l'immagine del leader russo come un idolo da venerare (solo per fare un esempio oltre alle tante dichiarazioni di enorme stima e ammirazione), è tutt'altra cosa”. Così Emanuele Fiano del Pd.