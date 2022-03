01 marzo 2022 a

a

a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Tutti difendiamo l'Ucraina, il punto è come. Ritengo che dare le nostre armi non aiuti la resistenza ucraini ma aumenti il numero di morti, dunque non voto il punto 3 sull'invio delle armi" a Kiev da parte dell'Italia, "non è voltarsi dall'altra parte ma una posizione pragmatica per la pace". Così Stefano Fassina, di Liberi e Uguali, intervenendo a titolo personale in Aula alla Camera.