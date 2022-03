01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar (Adnkronos) - "Tollerare una guerra d'aggressione nei confronti di uno Stato sovrano europeo vorrebbe dire mettere a rischio, in maniera forse irreversibile, la pace e la sicurezza in Europa. Non possiamo lasciare che questo accada". Lo ha detto Mario Draghi in Senato.