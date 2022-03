Ucraina: Draghi, 'risposta a aggressione è multilaterale, questa nostra forza'

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Non c'è alternativa alla ricerca di pace: su questo potete contare su di me e sul governo italiano. La pace si troverà proprio in un ambito multilaterale, non esiste più la pace tra due paesi che si devono mettere d'accordo, ma esiste la pace nel multilateralismo come nella risposta all'aggressione che è stata multilaterale, ed è qui la nostra forza". Lo ha affermato il premier Mario Draghi, intervenendo in replica in Aula alla Camera dopo l'informativa urgente sul conflitto in Ucraina.