Ucraina: Draghi, 'nessuno si è rassegnato nel cercare la pace'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Non è vero che ci siamo rassegnati a perseguire la pace, non c'è nessuna rassegnazione. E vi ringrazio per il ruolo che in molti mi vogliono attribuire, ma non occorre cercare un ruolo, occorre cercare la pace e su questo potete contare che lo farò senza pausa e con tutta la mia volontà, ma oggi la pace è difficile". Lo afferma il premier Mario Draghi, intervenendo in replica in Aula alla Camera dopo l'informativa urgente sul conflitto in Ucraina.