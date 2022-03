Ucraina: Draghi, 'impegnati in attivazione corridoi umanitari'

01 marzo 2022 a

a

a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda i rifugiati, come hanno preannunciato i ministri Di Maio e Bonetti, siamo impegnati nell'attivazione di corridoi speciali per i minori orfani, perché possano raggiungere il nostro Paese al più presto ed in sicurezza. Domenica, nel Consiglio straordinario dei ministri dell'Interno dell'Unione europea è stata valutata la possibilità, che l'Italia sostiene, di applicare per la prima volta la Direttiva sulla protezione temporanea prevista in caso di afflusso massiccio di sfollati. Questa Direttiva garantirebbe agli ucraini in fuga di soggiornare nell'Unione europea per un periodo di un anno rinnovabile ed eviterebbe di dover attivare onerose procedure di asilo dopo i 90 giorni di soggiorno senza visto". Lo ha affermato il presidente, Mario Draghi, parlando al Senato.

"La Direttiva -ha spiegato il premier- porterebbe inoltre gli Stati membri a indicare la propria capacità di accoglienza e a cooperare tra loro per il trasferimento della residenza delle persone da uno Stato all'altro. Il ministero dell'Interno sta lavorando alla predisposizione di apposite norme sull'accoglienza degli sfollati ucraini nelle strutture nazionali. Faremo la nostra parte, senza riserve, per garantire la massima solidarietà. Abbiamo già instaurato un dialogo con le Agenzie delle Nazioni unite competenti per individuare le priorità di intervento e procedere con l'elaborazione di progetti d' assistenza ai rifugiati nei Paesi vicini all'Ucraina. Intendiamo rendere più facile, l'esame delle domande di protezione internazionale che verranno presentate".