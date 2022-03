01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar (Adnkronos) - "Un grazie all'ambasciatore Zazo e a tutto il personale della nostra ambasciata per lo spirito di servizio, la dedizione e il coraggio dimostrato in questi giorni drammatici" e anche al "ministro Di Maio". Lo ha detto Mario Draghi in Senato.