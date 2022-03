Ucraina: Cisl partecipa a veglia Arcidiocesi Palermo

01 marzo 2022 a

a

a

Palermo, 1 mar. (Adnkronos) - La Cisl Palermo Trapani accoglie l'invito dell'arcivescovo di Palermo monsignor Corrado Lorefice e parteciperà venerdì 4 marzo alla veglia di preghiera per l'Ucraina che si terrà alle 21 sul sagrato della cattedrale della città per condividere la lettura sull'appello alla pace di Papa Francesco.

"Accenderemo una fiaccola per le vittime di questa assurda guerra - spiega Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani - Siamo preoccupati per la sorte del popolo ucraino, per i possibili sviluppi del conflitto, per le troppe vite già perse. Il dialogo è l'unica strada possibile e saremo venerdì 4 marzo alla veglia, iniziativa che mette insieme tante realtà, tante sensibilità, sotto l'unica bandiera della pace. Ci auguriamo che i tentativi di costruire il dialogo fra Russia e Ucraina vadano a buon fine perché bisogna fermare subito questa strage e questa emergenza sociale ed umanitaria".

"Condanniamo con forza l'aggressione della Russia a una nazione sovrana - aggiunge - Chiediamo che cessino subito le ostilità perché l'intero continente rischia di finire nel baratro di una nuova guerra fredda. Si costruisca la pace anche per il futuro di tutta l'Europa. Serve come ha detto il nostro segretario generale Sbarra una solidarietà concreta nei confronti di una popolazione allo stremo che ha bisogno di aiuti immediati".