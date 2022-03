Tranglo attiva il servizio di liquidità on-demand di Ripple sui suoi 25 corridoi di pagamento

01 marzo 2022 a

Un'iniziativa che apre la strada a pagamenti transfrontalieri istantanei senza prefinanziamenti

SINGAPORE, 1 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Tranglo ha attivato il servizio di liquidità On-Demand ("ODL") di Ripple per tutti i suoi corridoi di pagamento, consentendo ai fornitori di servizi di rimessa di elaborare pagamenti transfrontalieri istantanei senza costosi prefinanziamenti.

Questo fa seguito al successo della sua implementazione pilota ODL nel settembre 2021, con 250.000 transazioni, per un valore di 48 milioni di USD, elaborate nei primi 100 giorni.

Al momento della stesura di questo articolo, le transazioni ODL attraverso la rete finanziaria globale di Ripple, RippleNet, provengono da mercati tra cui Australia, Giappone, Filippine e Singapore, con altri mercati a seguire.

Ripple, fornitore leader di soluzioni blockchain aziendali per i pagamenti transfrontalieri, ha acquisito il 40% di Tranglo nel 2021 per scalare RippleNet e il servizio ODL.

ODL sfrutta l'asset digitale XRP per consentire i pagamenti transfrontalieri a basso costo su RippleNet. I fornitori di servizi di rimessa che utilizzano ODL non dovranno prefinanziare gli account, consentendo loro di massimizzare l'efficienza del capitale per far crescere la propria attività.

Jacky Lee, CEO di Tranglo Group, ha dichiarato: "I nostri partner di rimessa vogliono entrare nei mercati il più rapidamente possibile mantenendo i costi al minimo. ODL offre proprio questo: possono iniziare a inviare pagamenti senza bloccare fondi presso svariati intermediari finanziari, operazione che può essere costosa e dispendiosa in termini di tempo. Anche le aziende di rimessa che usufruiscono di ODL hanno accesso a Tranglo Connect e RippleNet, e pertanto possono soddisfare meglio esigenze di pagamento sempre più variegate."

Tranglo aiuta gli istituti finanziari e le imprese con i pagamenti a livello globale attraverso Tranglo Connect, la sua soluzione di pagamento transfrontaliera brevettata. Integrando i servizi di pagamento e partner senza soluzione di continuità, unifica il processo di pagamento end-to-end con l'accesso diretto alle API. Con Tranglo Connect, le aziende possono effettuare immediatamente pagamenti in oltre 25 Paesi in modo affidabile e sicuro.

Informazioni su Tranglo

Tranglo è un hub di pagamento transfrontaliero con una comprovata esperienza nel settore dei pagamenti aziendali, delle rimesse verso l'estero e delle soluzioni di pagamento per dispositivi mobili. L'azienda, fondata nel 2008, ha uffici a Kuala Lumpur, Singapore, Giacarta, Dubai e Londra. La nostra rete globale copre oltre 100 Paesi, 2.500 operatori mobili, 1.300 banche/portafogli e 130.000 punti di prelievo in contanti. Tranglo è un partner orgoglioso di Ripple, le principali soluzioni blockchain aziendali per i pagamenti globali. Ora offriamo servizi di pagamento transfrontalieri potenziati con una copertura ancora più ampia attraverso RippleNet, la rete globale di pagamento di Ripple. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.tranglo.com.

