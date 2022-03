Stellantis: piano, -50% emissioni al 2030, con 100% vendite elettriche in Europa

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - Nel cammino verso le zero emissioni di carbonio entro il 2038, Stellantis ha come target "una riduzione del 50% entro il 2030". Lo si legge nel nuovo piano strategico in cui si spiega che "assumere un ruolo di leadership nella decarbonizzazione, così come un decisivo passo avanti nell'economia circolare, è il nostro contributo per un futuro sostenibile".

"Come parte di questa leadership - continua Stellantis - stiamo preparando la strada affinché il 100% delle vendite in Europa e il 50% delle vendite negli Stati Uniti siano costituite da veicoli elettrici a batteria (BEV) entro la fine del decennio. Prevediamo di avere più di 75 BEV e di raggiungere vendite annuali globali di BEV di cinque milioni di veicoli entro il 2030".