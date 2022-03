Stellantis: al 2030 balzo al 28% ricavi fuori da Europa e Nordamerica

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - E' un piano che guarda a una espansione fuori dalle aree 'tradizionali' come Europa e Nordamerica, quello presentato da Stellantis: lo confermano le stime di una crescita della quota geografica dei ricavi nel 'resto del mondo' che dal 15% del 2021 (con l'Europa che valeva il 39% e il Nordamerica il 46%) dovrebbe passare nel 2030 al 28% (soprattutto a scapito della quota in Usa e Canada che scenderebbe al 35%). Quanto ai segmenti, spicca l'aumento del peso di Premium e Luxury che da 4% attuale combinato dovrebbero salire rispettivamente all'8 e al 3%.

Per quanto riguarda i settori, se lo scorso anno le auto ibride e con motori 'tradizionali' rappresentavano l'81% dei ricavi (con solo il 3% delle elettriche pure) nel 2030, con ricavi raddoppiati a 300 miliardi di euro, le zero emissioni a batteria dovrebbero garantire il 52% dei ricavi mentre ibride e tradizionali scenderanno al 26%. Forte aumento stimato anche per i ricavi legati al software (erano praticamente a zero lo scorso anno e a fine decennio saliranno al 7%) .