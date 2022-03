Ricerca costante per promuovere le imprese statali

01 marzo 2022 a

a

a

GIACARTA, Indonesia, 28 febbraio 2022 /PRNewswire/-- Il Presidente indonesiano nutre una miriade di speranze e aspettative per le imprese statali e si è impegnato per vederle progredire non solo sul territorio ma anche competere a livello internazionale.

Il Presidente ritiene che queste società abbiano un enorme potenziale per dominare i settori essenziali al loro esordio e anche a livello globale in tempi successivi.

Le imprese statali hanno solo bisogno di un aiuto e di un'amministrazione professionali che le aiutino a prosperare. Ciò è dovuto al fatto che, indipendentemente da quanto sia grande un'azienda, una volta che cade nelle mani sbagliate, il suo sviluppo stagnerebbe fino a morire.

Non si può negare che, per sopravvivere all'attuale rivoluzione industriale, le aziende devono preparare al meglio le loro risorse umane e il loro ecosistema. La trasformazione aziendale, accompagnata dall'adattamento alle più recenti tecnologie, è inevitabile.

Il Ministro delle Imprese di Stato Erick Thohir ha parlato di tre grandi sogni per le IDS, uno dei quali è il maggiore contributo delle IDS alla nazione.

"Quindi, perché non resti solo una mia velleità, si tratta di come rendere possibile alle IDS di dare un contributo maggiore al Paese. Questa è al primo posto", ha scritto Thohir sul suo account ufficiale Instagram @erickthohir domenica (20 febbraio).

La seconda aspirazione è che il numero di IDS sia minore, ma abbiano un maggior impatto, mentre la terza riguarda l'ottimizzazione del ruolo dei servizi delle IDS alla comunità.

Per queste tre aspirazioni vi sono degli indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicators, KPI).

Le imprese statali sono state sottoposte a una trasformazione massiccia, intensa e continua.

Questo ha dato i suoi frutti, con il raggiungimento di un reddito totale di 96.000 miliardi di IDR fino al primo semestre del 2021, e un profitto netto di 26.000 miliardi di IDR fino a giugno 2021.

Nel 2021, il Ministro ha dichiarato che il programma di ristrutturazione delle società statali stava procedendo bene.

È emerso che le cose sono diventate più efficienti quando erano più snelle. Sono passate da 108 a 41 e i cluster da 27 a 12. Questo comprende il cluster minerario e del carbone, il cluster delle piantagioni e della silvicoltura, il cluster alimentare, il cluster sanitario, il cluster finanziario, il cluster assicurativo, il cluster delle telecomunicazioni, il cluster delle infrastrutture, il cluster della logistica e altri.

Il ministro Thohir aveva ridotto il numero di aziende che considerava troppo numerose, concentrando invece quelle esistenti per incorporare elementi più importanti.

Tra quelle in fase di trasformazione, l'associazione delle banche statali ha mostrato alcuni risultati tangibili.

Il Ministro ha dichiarato che queste banche hanno registrato un rendimento fino al 78,06% nel 2021, pur rimanendo concentrate sui loro segmenti. Tra queste la BRI (Banca del Popolo indonesiano) che si rivolge alle MPMI, la Mandiri Bank orientata alle imprese, la BNI (Banca di Stato indonesiana) con la sua portata internazionale e la BTN (Cassa di Risparmio di Stato) che offre servizi finanziari correlati all'edilizia abitativa.

In particolare, l'associazione ha guadagnato circa 72.050 miliardi di IDR di profitto nel 2021, molto di più rispetto al suo profitto collettivo nel 2020, che al tempo si era limitato a soli 40.340 miliardi di IDR. BRI ha contribuito con 30.760 miliardi di IDR al pool, Mandiri con 28.030 miliardi di IDR, BNI ha raccolto 10.890 miliardi di IDR e, ultimamente, BTN ha conferito circa 2.370 miliardi di IDR.

Syahrul Ramadhan, Coordinatore di Indonesian Millenials per le MPMI e le imprese, ha lodato l'iniziativa del Ministro che aveva incoraggiato queste banche a conseguire tali risultati.

Sotto la guida di Thohir, gli amministratori di scarsa qualità sono stati sostituiti con altri migliori come mezzo per generare maggiori profitti per lo Stato.

Inoltre, è stata effettuata la mappatura dei modelli d'impresa dato che le imprese di Stato avevano così tante aziende che nessuno era nemmeno sicuro di quale fosse il loro settore d'ambito.

Il vice capo della Commissione VI della Camera dei rappresentanti Martin Manurung ha espresso la convinzione che gli adeguamenti nelle imprese di proprietà dello Stato fossero ancora in corso. Anche se ci sono stati problemi qui e là, nel complesso, il risultato è stato positivo.

I problemi del passato sono comunque presenti, anche se la Commissione VI e il governo si sono entrambi impegnati a migliorare la situazione, come è emerso dalle riunioni.

Manurung ha affermato che il Presidente Joko Widodo (Jokowi) spera che il futuro si concretizzi attraverso una revisione della legge sulle imprese statali, attualmente in fase di preparazione da parte della sua amministrazione. Ha inoltre accolto con favore lo spirito di Jokowi di promuovere gli investimenti.

Capitale statale: le regole

In sostanza, la Commissione e il Ministero sono, per alcuni aspetti, sulla stessa barca nel tentativo di migliorare le imprese statali. Tra questi, le ristrutturazioni, le partecipazioni, i cluster e gli investimenti.

La Commissione concorda anche con alcuni suggerimenti avanzati da Società che hanno ricevuto il capitale statale per Leggi sulle aziende.

In alcuni casi, le discussioni sul capitale statale non possono essere evitate. Occorre garantire che il capitale sia utilizzato per incrementare la produttività dell'impresa, offrendo in tal modo contributi significativi allo Stato sotto forma di dividendi, imposte e altro ancora.

È stato spesso sottolineato che il capitale non dovrebbe essere utilizzato come mezzo per coprire le perdite causate da una cattiva gestione.

Il Presidente Jokowi ha richiamato l'attenzione su diverse società che avevano ricevuto un eccesso di capitale pubblico come mezzo di protezione. Questo benché non abbiano dato alcun contributo significativo allo Stato.

Il Presidente ha dato un severo ammonimento: tali casi non dovranno ripetersi. Di fatto, ha anche suggerito che le società morenti vengano immediatamente chiuse invece di trasferire loro del capitale statale.

Il Presidente ha richiesto tale azione non per cattiveria o cinismo, ma piuttosto sulla base dello spirito di vedere le aziende raggiungere il successo insieme, un augurio che, si spera, non si tramuti in un semplice sogno.