Pavia: cooperativa evade Iva, Gdf sequestra beni per 1,8 mln di euro

Milano 1 mar. (Adnkronos) - Beni per 1,8 milioni, tra denaro, immobili e auto, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a una cooperativa pavese di logistica attiva in tutto il nord Italia. Il sequestro preventivo è stato emesso dal gip del Tribunale di Pavia, al termine di un'articolata indagine delle fiamme gialle della città lombarda, che hanno scoperto che la cooperativa non ha pagato l'Iva su tutte le operazioni commerciali effettuate negli anni d'imposta 2018 e 2019.

Le indagini sono scattate da una verifica fiscale dei finanzieri, che hanno analizzato l'esigua documentazione contabile, riesaminato i conti della cooperativa e ricostruito tutti i rapporti commerciali che aveva tenuto, incrociando i dati delle fatture.

Grazie agli accertamenti operati sui conti correnti della cooperativa e del rappresentante legale, è stata accertato il meccanismo di - si legge nella nota della Guardia di Finanza di Pavia - "sistematica evasione fiscale".