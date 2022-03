Napoli: ancora colpi arma fuoco esplosi a San Vitaliano, indagini

01 marzo 2022 a

Napoli, 1 mar. (Adnkronos) - Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte a San Vitaliano, in provincia di Napoli. I colpi, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna intervenuti sul posto, sarebbero stati esplosi in aria. Il fatto è avvenuto in via Anna Magnani, all'interno del complesso di edilizia popolare "219". Sono stati trovati e sequestrati 11 bossoli. Non risultano feriti. I Carabinieri hanno avviato le indagini. E' la seconda notte consecutiva che nel rione 219 di San Vitaliano si verifica l'esplosione di colpi di arma da fuoco con le modalità della cosiddetta "stesa", azione armata con colpi esplosi in aria per intimidazione o per ribadire il predominio criminale su un territorio. Intorno alla mezzanotte tra il 27 e il 28 febbraio ignoti hanno agito in via Massimo Troisi, dove i militari intervenuti hanno poi trovato 10 bossoli calibro 9.