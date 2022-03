Moda: da 13 marzo a Milano le fiere di calzatura, pelletteria e accessori

01 marzo 2022 a

Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Tornano alla Fiera di Milano i saloni della calzatura, della pelletteria e dell'accessorio moda. Dal 13 al 15 marzo prossimi vanno in scena Micam, il salone internazionale della calzatura, Mipel, l'evento dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda, e The One Milano, salone dell'haut-à-porter, mentre Homi Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all'accessorio, sarà in parziale sovrapposizione dall'11 al 14 marzo, sempre all'interno del polo fieristico di Fiera Milano a Rho. Uniti dall'hashtag #Bettertogether, gli eventi dedicati al fashion e all'accessorio porteranno in fiera oltre 1.400 brand in totale, con buyer attesi da tutto il mondo.

La prossima edizione di Micam riunirà 821 brand, mentre sono oltre 100 i marchi selezionati per Mipel. Infine Homi Fashion & Jewels Exhibition ospiterà 376 brand, di cui il 37% provenienti dall'estero, in particolare da Grecia, Spagna, Turchia, Francia e India.