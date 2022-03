Lombardia: Fontana su sanzioni Russia, 'fare in modo che imprenditori non subiscano troppo'

01 marzo 2022 a

Milano 1 mar. (Adnkronos) - "I russi amano molto la Lombardia e i prodotti lombardi, come cibo e moda, per cui dovremo fare in modo che i nostri imprenditori non subiscano in maniera eccessiva questa mancanza". Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana, parlando a Radio Lombardia dell'impatto delle sanzioni alla Russia.

"Sicuramente già le sanzioni del 2012 crearono dei problemi alla nostra economia. Si stava riprendendo in maniera positiva l'interscambio con la Russia e adesso dovremo valutare", ha detto Fontana, spiegando che si sta "cercando di fare un elenco dei settori" che risentiranno di quanto sta avvenendo, "di mettere tutto insieme e di coordinare con il governo degli aiuti strutturali e che possano dare un po' di sollievo a chi in questo momento ha dovuto interrompere un'attività o in futuro non potrà più svolgerla. Sicuramente con il governo ne stiamo parlando".