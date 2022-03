Lavoro: agenzia Nhrg ricerca 350 persone al Nord

01 marzo 2022 a

Milano, 1 mar. (Labitalia) - Trecentocinquanta sono i profili che Nhrg, agenzia per il lavoro, sta ricercando al Nord nei vari settori: Automotive, Industria Metalmeccanica, Industria Alimentare, Logistica, IT, Servizi. Duecento sono i profili ricercati in Veneto nei settori dell'industria metalmeccanica e dei servizi e vanno da ingegneri, Hr manager, amministrativi, addetti alle vendite a operai specializzati.

Nel Friuli Venezia Giulia se ne ricercano 60 nei settori del turismo, dell'industria, dell'edilizia, e dei servizi anche in questo caso i profili vanno da Art Director agli addetti contact center con conoscenza delle lingue, magazzinieri e operai specializzati. Il settore dell'automotive la fa da padrone nel Piemonte con la ricerca di 40 profili fra Ingegneri, impiegati, profili IT e operai specializzati. In Lombardia sono i profili IT ad avere la priorità nei settori della consulenza e dei servzi. 50 le ricerche attive fra sistemisti e sviluppatori.

Per approfondire i dettagli dei profili ricercati e inviare il proprio cv è sufficinete andare sul sito www.nhrg.it nella sezione offerte di lavoro. (Offerte di lavoro – Lavora in Nhrg).