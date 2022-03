Ita: Altavilla, 'data room non ancora partita, a breve novità'

01 marzo 2022 a

a

a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "La data room non è ancora partita, lasciamo che la Corte dei conti termini la sua istruttoria. Potremmo avere novità a breve, tra oggi e domani. Non date alla data room troppo importanza perché siamo nati solo quattro mesi fa, cosa volete che ci sia. L'importante è un business plan che abbia senso e dia sviluppo alla compagnia dal punto di vista economico e occupazionale". Lo sottolinea il presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla, in occasione della presentazione della nuova lounge di Ita a Fiumicino.