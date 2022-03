Guerra Ucraina, Zelensky: "Russia è Stato terrorista"

01 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, "lanciare un razzo contro la piazza centrale di Kharkiv è stato un palese atto di terrorismo". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un nuovo video pubblicato su Facebook. "Dopo questo la Russia è diventata uno Stato terrorista. Nessuno perdonerà. Nessuno dimenticherà", ha sottolineato definendo il bombardamento russo contro la città "un crimine di guerra".

Sempre via social Zelensky ha voluto esprimere ''gratitudine al Duca e la Duchessa di Cambridge in questo momento cruciale'' che vede ''l'Ucraina opporsi con coraggio all'invasione russa''. I reali inglesi, ha scritto su Twitter, ''stanno dalla nostra parte e sostengono i nostri cittadini coraggiosi. Il bene trionferà''.

In mattinata, attraverso un altro videomessaggio, Zelensky aveva chiesto l'esclusione di Mosca dall'esecutivo Onu, dove siede come membro permanente con diritto di veto. "Uno stato che commette crimini di guerra contro i civili non può essere membro del Consiglio di Sicurezza dell'Onu", aveva detto.

"Questa è l'Ucraina. Questa è l'Europa. Questo è il 2022. Il male, armato di missili, bombe e artiglieria, deve essere fermato immediatamente, distrutto economicamente, per dimostrare che l'umanità può difendersi", aveva aggiunto Zelensky, esortando la comunità internazionale a considerare il blocco completo dello spazio aereo per missili, aerei ed elicotteri russi.

Il presidente aveva anche definito un crimine di guerra il bombardamento di Kharkiv avvenuto ieri: "Ci sarà sicuramente un tribunale per questo crimine... È una violazione di tutte le convenzioni", ha dichiarato.

L'Ucraina non ha ancora ottenuto il risultato sperato nei negoziati con la delegazione russa, ha quindi ribadito. "La Russia ha illustrato le sue posizioni, noi abbiamo avanzato contro-argomentazioni per porre fine alla guerra", ha spiegato il presidente. Dopo il rientro della delegazione a Kiev e l'analisi delle posizioni rispettive verrà deciso come procedere nel secondo round di negoziati, ha aggiunto.