Guerra Ucraina-Russia, Zelensky a Ue: "Non ci abbandonate"

(Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, "noi stiamo combattendo per i nostri diritti, per le nostre vite. Ora combattiamo per la sopravvivenza, che è la motivazione più forte. Ma combattiamo anche per essere membri uguali d'Europa. Senza l'Ue l'Ucraina sarebbe sola: abbiamo dimostrato la nostra forza. Provateci che siete al nostro fianco, che non ci abbandonerete. Mostrateci che siete veramente europei". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in collegamento con la plenaria del Parlamento Europeo a Bruxelles. "E la vita prevarrà sulla morte, la luce prevarrà sulle tenebre. Gloria all'Ucraina", aggiunge.

"Nessuno ci spezzerà: siamo forti, siamo ucraini", continua Zelensky. Dopo i missili lanciati oggi sulla piazza della Libertà di Kharkiv, "d'ora in poi tutte le piazze delle nostre città si chiameranno piazza della Libertà", aggiunge.

"Stamani due missili hanno colpito la piazza della Libertà, a Kharkiv, ci sono state dozzine di vittime. Questo è il prezzo della libertà. Noi combattiamo per la nostra terra, per la nostra libertà", dice ancora il presidente ucraino.

In Ucraina "abbiamo il desiderio, credo normale, di vedere i nostri bambini vivi. Ieri 16 bambini sono stati uccisi. E ancora Vladimir Putin dice che le sue operazioni puntano alle infrastrutture militari: i bambini in quale fabbrica militare lavorano? Quali carri armati guidano? Quali missili tirano? Putin ha ucciso 16 persone ieri", dice ancora.

"Ogni giorno, per qualcuno, questo giorno è l'ultimo. Pagano il prezzo estremo per difendere la libertà. Abbiamo avuto cinque giorni di piena invasione russa. Stiamo sacrificando i nostri migliori uomini, i più forti, i più preziosi", sottolinea quindi. "Molto spesso - continua - diciamo che vinceremo contro chiunque. E vinceremo contro chiunque. Mi piacerebbe piacere sentire da voi la scelta dell'Ucraina per l'Europa. Dobbiamo muoverci tra i missili".

Von der Leyen

Per il presidente russo, Vladimir Putin, l'Ucraina "non ha il diritto di esistere" e questo per l'Europa "non è accettabile", ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, nel suo intervento alla plenaria sulla situazione in Ucraina. "Questo è il momento della verità per l'Europa. Il modo in cui risponderemo oggi a ciò che la Russia sta facendo determinerà il futuro del sistema internazionale", ha quindi dichiarato. Quello in corso "è uno scontro tra lo stato di diritto ed il potere delle armi, tra democrazia e autocrazia, tra un ordine basato sulle regole e una cruda aggressione" , ha sottolineato. "Noi prevarremo, siamo uniti e resteremo uniti" contro la guerra che "è tornata in Europa". "Questo è un momento cruciale per la nostra Unione. Non possiamo dare per scontata la nostra sicurezza e la protezione delle persone. Dobbiamo difenderle", ha proseguito la Von der Leyen. "Sono consapevole che le sanzioni avranno un costo per l'economia europea, ma questo è un costo che siamo disposti a pagare perché la libertà non ha prezzo", ha aggiunto.

Metsola

"Noi siamo con Zelensky, siamo con Kiev". Al Parlamento europeo "sosterremo un'indagine" della Corte Penale Internazionale per i "crimini di guerra" commessi in Ucraina. "Putin ne risponderà, come Lukashenko", ha fatto sapere la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, aprendo la plenaria a Bruxelles, interrotta più volte da lunghe standing ovation della platea. "Gli investimenti nella nostra difesa devono essere all'altezza della nostra retorica. L'Europa deve passare ad avere una vera Unione della Sicurezza e della Difesa. Abbiamo dimostrato la settimana scorsa che è possibile e desiderabile. E che, soprattutto, è necessario", ha detto ancora Metsola.