Erick Thohir apre la strada alla buona governance aziendale

01 marzo 2022 a

a

a

GIACARTA, Indonesia, 28 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- La buona governance aziendale (Good Corporate Governance, GCG) può aiutare le aziende statali (IDS) ad aumentare il loro valore, la fiducia degli investitori, a sviluppare le loro attività e a gestire i rischi.

Pertanto, secondo gli analisti, le IDS devono implementare una buona governance aziendale per adempiere la loro responsabilità nei confronti del Paese, degli azionisti e del pubblico.

La GCG prevede la regolamentazione, la gestione e la supervisione di un processo di controllo aziendale sostenibile per aumentare il valore delle azioni, come forma di responsabilità nei confronti degli azionisti senza ignorare gli interessi degli stakeholder, compresi i dipendenti, i creditori e la comunità.

In Indonesia, sotto la guida di Erick Thohir in qualità di Ministro delle Imprese di Stato, tutte le IDS hanno ricevuto l'incarico di implementare la GCG.

Secondo Thohir, tutte le IDS devono applicare i cinque principi della GCG delineati nel Regolamento n. PER-09/MBU/2012 del Ministro delle IDS riguardante gli Emendamenti Regolamento n. PER-01/MBU/2011 del Ministro delle IDS, relativo all'Implementazione della GCG nelle IDS.

Il primo principio della GCG prevede la trasparenza nel processo decisionale e la divulgazione di materiale e informazioni pertinenti riguardanti l'azienda.

Il secondo principio è la responsabilità in termini di chiarezza della funzione per garantire che la dirigenza dell'azienda sia efficace.

Il terzo principio riguarda la responsabilità della dirigenza dell'azienda di rispettare le leggi e i regolamenti applicabili.

Il quarto è l'indipendenza nella gestione dell'azienda in modo professionale senza conflitti di interesse e pressioni da parte di alcune parti.

L'ultimo è l'equità o la giustizia e l'uguaglianza nel rispettare i diritti degli interessi degli stakeholder che sorgono sulla base di accordi, leggi e regolamenti.

Sotto la guida di Thohir, numerose IDS hanno implementato la GCG.

Per rispettare i principi della GCG, la società statale del settore energetico PT Pertamina ha aumentato il coinvolgimento delle istituzioni legali nei suoi processi aziendali e nei suoi progetti d'impresa.

Secondo il Direttore Presidente di Pertamina Nicke Widyawati, nel 2020-2021 la società ha condotto una cooperazione strategica con diverse autorità incaricate dell'applicazione della legge, tra cui la polizia nazionale indonesiana (Polri), il Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), il Government Development Finance Comptroller (BPKP), l'Ufficio del Procuratore Generale indonesiano e la Commissione per l'eradicazione della corruzione (KPK).

Pertamina e PPATK hanno stabilito una cooperazione nello scambio di dati per indagini volte a prevenire ed eliminare il riciclaggio di denaro o altri reati nell'azienda, ha dichiarato.

Pertamina continuerà inoltre a collaborare con BPKP per gli audit aziendali, ha aggiunto.

Nel frattempo, la cooperazione dell'azienda con la Polizia Nazionale prevede la supervisione e l'assistenza degli appalti per progetti strategici, come la costruzione, lo sviluppo e l'esercizio delle raffinerie petrolifere e petrolchimiche.

Anche l'operatore portuale di proprietà statale PT Pelindo I ha implementato la GCG attraverso la collaborazione reciproca con KPK per il trattamento delle denunce di reati, come la corruzione.

Il direttore di Pelindo I, Dani Rusli Utama, ha dichiarato che questa cooperazione reciproca è in linea con il principio della GCG applicato da Pelindo I nelle sue attività operative.

Ha comunicato che l'impegno anti-corruzione di Pelindo I è stato integrato anche con altre 26 IDS attraverso il Sistema di Segnalazione.

Il Sistema di Segnalazione è un'applicazione per denunciare violazioni del codice etico, dei regolamenti e delle disposizioni legali, ha affermato. L'applicazione non rivela l'identità del segnalante e favorisce la segnalazione imparziale della corruzione, ha affermato.

La collaborazione con KPK è una forma di sostegno da parte del Ministero alle IDS in qualità di partner nella prevenzione della corruzione, ha dichiarato Thohir.

"Ci impegniamo a continuare la trasformazione, la trasparenza e la professionalità nel Ministero delle IDS e nelle nostre IDS. Uno dei nostri progressi in fatto di trasparenza è l'accessibilità di tutte le relazioni finanziarie delle IDS al Presidente Joko Widodo e al Ministro delle Finanze", ha aggiunto.

Durante il mandato di Thohir, il Ministero delle IDS ha anche compiuto altri importanti progressi nella riforma burocratica, operando scelte coraggiose. Per semplificare la burocrazia, Thohir ha ridotto il numero dei vice da sette a tre (concentrandosi sul settore legale, delle risorse umane e delle finanze) e ha nominato due vice ministri per le IDS che gestiscono i portafogli di 142 IDS.

Valutando le controllate delle IDS, ha affermato che possono ridurre il profitto della società principale, che può essere già grande.

Ha inoltre dichiarato che emanerà un regolamento ministeriale per la creazione di controllate IDS.

Infine, ha reso noto che il modello di attività di ciascuna IDS sarà migliorato. Le IDS devono tornare al proprio core business per evitare che attività simili si sovrappongano l'una all'altra, ha spiegato.

Thohir ha inoltre dichiarato che incoraggerà l'espansione delle IDS nei mercati esteri per incrementare i ricavi.

Inoltre, le società in difficoltà non saranno liquidate, secondo la politica precedente, ma saranno invece fuse, ha aggiunto il ministro.

Ha sottolineato come il suo ministero abbia progettato con successo la fusione delle banche islamiche di proprietà dello Stato in un'unica entità chiamata Bank Syariah Indonesia, o BSI.

La BSI è stata costituita con la fusione di tre banche Sharia di proprietà dell'Associazione delle Banche Statali (Himbara): Mandiri Sharia, BRI Sharia e BNI Sharia. Con la formazione della BSI, per la prima volta, l'Indonesia ha finalmente una grande banca islamica, con un patrimonio di circa 247 trilioni di IDR, ha dichiarato Thohir.

La BSI ha anche ricevuto il permesso ufficiale dagli Emirati Arabi Uniti di aprire una filiale in uno dei suoi centri finanziari islamici, Dubai, ha evidenziato. Il riconoscimento ha avvicinato la BSI al raggiungimento del suo obiettivo di diventare un attore chiave nel settore bancario islamico globale, ha sottolineato.

Il Ministro ha inoltre dichiarato che il suo Ministero ha fuso con successo quattro operatori portuali di proprietà dello Stato, Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III e Pelindo IV in un'unica società, ognuna con un porto operativo in aree diverse.

La fusione di Pelindo, che era stata tentata per vent'anni, è stata realizzata con successo nell'ottobre 2021, ha notato. Ha dichiarato che la fusione intendeva ridurre i costi logistici in Indonesia, che erano ancora più elevati che nei Paesi asiatici vicini.

Con questa fusione, Pelindo è diventato l'ottavo maggiore operatore di terminali per container al mondo, con un totale di 16,7 milioni di TEU, e diventa uno dei principali attori nel settore portuale, con asset per un totale di 112 trilioni di IDR, ha dichiarato Thohir.

Questa fusione mira inoltre a potenziare la connettività e l'efficienza per ridurre i costi della logistica nazionale nel tentativo di promuovere ulteriormente la competitività del settore industriale indonesiano, ha dichiarato.

L'esperto social Budi Muliawan ha dichiarato che tutte queste trasformazioni nelle IDS sono state realizzate attraverso piani strategici e la visione ben organizzata dei leader.

I leader devono essere in grado di internalizzare la GCG nei moderni principi aziendali, ha affermato. Nelle aziende più importanti, i leader dovrebbero anche avere un'idea della crisi e un senso di appartenenza, ha aggiunto.