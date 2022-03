Covid: Ricciardi, 'tornerà in autunno, campagna vaccinale resti attiva'

01 marzo 2022 a

a

a

Milano, 1 mar. (Adnkronos Salute)() - "In questo momento stiamo reggendo molto bene, però il problema" Covid "si riproporrà in autunno" e quindi "per l'autunno bisogna continuare a mantenere in atto una campagna vaccinale attiva". E' l'invito di Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato su RaiNews 24.

A necessitare di nuove dosi di vaccino contro Sars-CoV-2 in questo momento sono "le persone più fragili, alle quali secondo me andrebbero aggiunti anche gli operatori sanitari", ribadisce il docente di Igiene all'università Cattolica. "Stiamo cominciando a vedere" infatti "che coloro che si sono vaccinati a ottobre - sottolinea - attenuano la loro protezione anche dopo la terza dose. Questi sono soggetti a rischio".