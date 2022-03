Covid: ospedali pediatrici, -22% ricoveri in una settimana

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute)() - Scendono a 96 i bambini ricoverati negli ospedali pediatrici italiani, circa il 22% in meno rispetto alla settimana scorsa. Il trend in calo è iniziato lentamente il 10 gennaio, quando i ricoveri erano 212, il 55% in più rispetto a oggi, per passare a 206 il 17 gennaio e a 210 il 24 gennaio e di nuovo il 31. La discesa è continuata ancora a febbraio, passando dai 188 del 7 febbraio a 122 piccoli pazienti il 21. Questi i dati dell'Aopi, l'Associazione ospedali pediatrici italiani.

Dei 96 bambini ricoverati, 53 hanno tra 0-4 anni d'età e 43 tra 5-18 anni. Solo 4 sono ricoverati in terapia intensiva, 92 in area medica. Dei piccoli pazienti in area medica e intensiva fra i 5 e i 18 anni d'età, il 67,4% è non vaccinato.