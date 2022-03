Ucraina: Salvini, 'evviva la pace prima di tutto e sopra a tutto'**

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Ringrazio gli italiani che stanno dimostrando come sempre un grande cuore e lavoriamo per la pace senza tregua, senza sosta e senza divisioni. Attenzione a non alzare i toni, perchè poi basta schiacciare un pulsante per ritrovarci in un conflitto planetario. Dialogo, ascolto, confronto e pace, non giochiamo alla guerra, perchè nella storia dell'uomo non ha mai portato niente di buono. Evviva la pace, prima di tutto e sopra a tutto". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, concludendo la sua dichiarazione di voto al Senato sulla risoluzione presentata dalla maggioranza e da Fratelli d'Italia dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi.