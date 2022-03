Ucraina: mozione unitaria, 'sostegni a imprese per sanzioni e diversificazione energetica'**

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar (Adnkronos) - Il Senato impegna il governo a "provvedere a misure di sostegno alle imprese per i maggiori oneri derivanti dalla applicazione di sanzioni, nonché la promozione di accesso a nuovi mercati verso cui indirizzare esportazioni e investimenti non allocabili sul mercato russo" e "attivare strategie di diversificazione degli approvvigionamenti energetici, di investimento sulle energie rinnovabili e di utilizzo delle sorgenti di energia del Paese, e concorrendo alle decisioni dell'UE nella direzione dell'Unione dell'energia". Lo prevede la mozione unitaria in Senato sulla guerra in Ucraina.