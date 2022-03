Ucraina: Draghi, 'scelte energia emergenziali, ma non cambia lotta a cambiamenti clima'**

01 marzo 2022 a

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Le reazioni che dobbiamo intraprendere per via della guerra in Ucraina "non devono cambiare i nostri valori, tra questi valori c'è anche la lotta al cambiamento climatico, la transizione ecologica da difendere. Quando parliamo di energia e dell'importanza di affrontare il presente dobbiamo farlo nella consapevolezza che è un momento che occorre per affrontare questa emergenza, ma non cambia quello che noi abbiamo deciso, rispetto alle decisioni che abbiamo assunto in questa lotta per combattere il cambiamento climatico". Così il premier Mario Draghi, in Aula al Senato per la replica dopo l'informativa urgente sul conflitto in ucraina.