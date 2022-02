Ucraina: Sala, 'fragili e bambini in arrivo a Milano già da oggi o domani'

28 febbraio 2022 a

Milano 28 feb. (Adnkronos) - Dall'Ucraina sono in arrivo a Milano "in primis fragili e bambini". Lo ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dello Iulm.

"Ci aspettiamo - ha aggiunto - che già tra oggi e domani arrivino i primi e poi ci sarà il tema dei ricongiungimenti, perché da quello che ci risulta tante madri e nonne sono già partite andando verso i confini con la Romania, per poter prendere i bambini".

"Sarà un gran lavoro, ma noi faremo tutto ciò che c'è da fare, in accordo con la Prefettura e con gli enti che accoglieranno", ha fatto sapere Sala, spiegando che per quanto riguarda i primi profughi "bisogna capire in che condizioni arrivano, perché ad esempio se sono bambini con problemi oncologici vengono indirizzati in alcune strutture, se sono bambini con altri tipi di disabilità vengono indirizzati in altre strutture".

Quando arriveranno "questi bambini non vanno semplicemente accolti, ma bisogna che siano inseriti in percorsi educativi e formativi", ha sottolineato Sala, spiegando che a questo si aggiunge "un punto di natura legale su come si strutturano i ricongiungimenti".