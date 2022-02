Ucraina: numero 1 tennis mondiale Medvedev, 'chiedo la pace nel mondo a nome dei bambini'

28 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Voglio parlare a nome di ogni bambino del mondo. Tutti hanno dei sogni, la loro vita è appena iniziata, tante belle esperienze a venire: i primi amici, le prime grandi emozioni. Tutto ciò che sentono e vedono è per la prima volta nella loro vita. Per questo voglio chiedere la pace nel mondo, la pace tra i paesi". Sono le parole su Instagram del tennista russo Daniil Medvedev, diventato da oggi numero 1 del ranking mondiale, sul conflitto in Ucraina. "I bambini nascono con una fiducia interiore nel mondo, credono così tanto in tutto: nelle persone, nell'amore, nella sicurezza e nella giustizia, nelle loro possibilità nella vita. Stiamo insieme e mostriamo loro che è vero, perché ogni bambino non dovrebbe smettere di sognare", conclude Medvedev.