28 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 28 feb (Adnkronos) - "Noi italiani sappiamo quanto sia impegnativo e delicato lo sforzo di aiuto e accoglienza a #rifugiati e richiedenti asilo. Per questo vanno espressi sostegno e gratitudine a quanti si stanno prodigando in queste ore in Polonia, Romania, Slovacchia, Ungheria, Moldavia per accogliere centinaia di miglia di profughi ucraini". Lo scrive su Twitter Enrico Letta.