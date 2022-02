28 febbraio 2022 a

Roma, 28 feb (Adnkronos) - "Dobbiamo esprimere gratitudine e sostegno per chi in Polonia, Romania e Moldavia sta accogliendo in queste ore centinaia di migliaia di profughi dall' #Ucraina. Uno sforzo umanitario immane. Una straordinaria dimostrazione di solidarietà". Lo scrive su Twitter Enrico Letta.