Ucraina: Draghi riunisce Cdm, poi call con alleati e collegamento cena Eliseo

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Giornata fitta di impegni con focus sul conflitto in Ucraina per il premier Mario Draghi, che alle 15.30 presiederà il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi su nuove misure per garantire sostegno e assistenza a Kiev. Alle 17.15 il presidente del Consiglio parteciperà alla call di coordinamento con i leader del G7, Commissione e Consiglio Ue, Polonia, Romania e Segretario generale Nato. Alle 20.30, infine, il premier sarà in videocollegamento con l'Eliseo con il Presidente francese Emmanuel Macron, la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e il Cancelliere tedesco Olaf Scholz.