Ucraina: da Sala appello ai milanesi, 'più che abiti e medicine servono fondi'

Milano 28 feb. (Adnkronos) - "Faccio un appello: in questo momento più che vestiti servono probabilmente fondi da indirizzare a quegli enti che sono certificati e che hanno una storia positiva e che conoscono la realtà ucraina". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dello Iulm, annunciando che "il Comune indicherà quegli enti che ci sembrano più adatti a ricevere fondi, perché in questo momento servono più fondi rispetto che abiti o medicinali di cui magari non si sa se ci siano reali esigenze".