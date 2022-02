Ucraina: Conte, 'non guardare a carbone, voltare pagina'

28 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Oggi ho avuto una colloquio con il presidente Draghi prima del Consiglio dei ministri e abbiamo parlato anche dell'emergenza energetica. Noi dobbiamo varare e promuovere in Europa un grande piano di sostegno per i Paesi più colpiti da questa emergenza energetica e, sul piano interno, varare un piano straordinario che riguardi l'investimento massiccio sulle energie rinnovabili: non dobbiamo guardare al passato, alle centrali a carbone e ai rigassificatori, ma guardare al futuro. L'Italia deve guardare in avanti per tagliare il gas russo e tagliare le bollette". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, incontrando la stampa a stretto giro dal termine del Cdm.