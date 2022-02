Ucraina: Conte, 'domani in aula M5S dimostrerà compattezza'

28 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Ogni volta che ci sono questi momenti, pensate sempre a un M5S diviso ma anche questa volta dimostreremo di essere assolutamente uniti e compatti perché è un momento di grande responsabilità per tutte le forze politiche italiane ma anche per tutta la comunità europea e internazionale". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti sulla risoluzione di maggioranza sulla guerra in Ucraina domani attesa in Aula.