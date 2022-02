Ucraina: Cio esclude atleti russi e bielorussi da competizioni, Putin perde l'ordine olimpico

28 febbraio 2022 a

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Il Movimento Olimpico è unito nella sua missione di contribuire alla pace attraverso lo sport e di unire il mondo in una competizione pacifica al di là di tutte le dispute politiche. I Giochi Olimpici, i Giochi Paralimpici, i Campionati del Mondo e le Coppe del Mondo e molti altri eventi sportivi uniscono atleti di paesi che sono in conflitto e talvolta anche in guerra". Così scrive il Cio in una nota. Il Comitato Olimpico internazionale ha deciso "vivamente raccomandato" a tutte le federazioni mondiali di "non invitare atleti russi e bielorussi" nelle competizioni sportive internazionali, ed ha degradato Vladimir Putin al quale ha deciso di ritirare l'Ordine Olimpico, la più alta onorificenza del movimento olimpico.