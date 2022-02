Ucraina: al via Cdm a P.Chigi, sul tavolo dl per invio mezzi a Kiev

28 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - E' appena iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera al decreto legge per garantire sostegno e assistenza al popolo ucraino attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative di Kiev. Nello stesso provvedimento è contenuta la misura per consentire maggiore flessibilità nell'uso di diversi sorgenti di energia elettrica nel Paese, così da aprire alla possibilità, se necessario, di riattivare alcune centrali a carbone italiane.