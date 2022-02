Russia: JPMorgan, con sanzioni in secondo trim. Pil fino a -20% , -3,5% in 2022

28 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 28 feb. -(Adnkronos) - L'impatto delle nuove sanzioni potrebbe costare alla russia un crollo del Pil pari a -20% nel secondo trimestre mentre, a parità di scenario, il calo dovrebbe attestarsi a -3,5%. E' la stima formulata dalla banca americana JPMorgan che in una nota definisce "grave l'impatto sull'economia russa" se le sanzioni dovessero dispiegarsi in tutta la loro durezza per un periodo prolungato. Secondo l'analista Jahangir Aziz, Mosca non potrebbe più contare sui "due pilastri dell'economia" ovvero "le riserve valutarie della Banca centrale e l'avanzo delle partite correnti", elementi che avevano tutelato l'economia "anche davanti al rallentamento della crescita, all'aumento dell'inflazione e ai tassi di interesse elevati". Peraltro proprio l'inflazione nel 2022 potrebbe a questo punto attestarsi al 10% con rischi "fortemente orientati al rialzo", visto l'isolamento finanziario e commerciale del paese.