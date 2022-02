28 febbraio 2022 a

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "PNRR Via libera preliminare della Commissione Ue alla prima rata di finanziamenti per l'Italia da 21 miliardi di euro per il raggiungimento dei 51 obiettivi previsti per il 2021". Lo si legge in un tweet del profilo ufficiale di Palazzo Chigi.