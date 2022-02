Piemonte, Ricca: "La Regione allo Skidome di Dubai per far vedere le sue bellezze"

28 febbraio 2022 a

Torino, 28 feb. (Adnkronos) - “La Regione Piemonte è presente nel cuore degli Emirati Arabi, nello SkiDome di Dubai con 400 metri di pista per pubblicizzare e rendere visibili al resto del mondo tutte le sue bellezze e le sue montagne. Si tratta di un investimento importante: 3 mesi di pubblicità all'interno dello SkiDome per un valore di circa 500mila euro”. Lo ha dichiarato Fabrizio Ricca, assessore all'Internazionalizzazione della regione Piemonte, presente a Dubai per il lancio della campagna di comunicazione.

“Questa è la dimostrazione che la regione ha deciso di investire con azioni concrete a favore del proprio turismo - ha aggiunto Ricca - ciò consentirà a tanti albergatori che hanno subito in maniera importante questa pandemia di poter rialzare la testa e di far rivivere le loro località. Vogliamo creare un'opportunità in più per valorizzare il nostro territorio e il forte legame che c'è tra la montagna e la regione, con 54 comprensori sciistici, le gare di coppa del mondo di sci nel 2022 a Sestriere e con il Piemonte che quest'anno è la regione europea della sport. Tutto questo ci offre l'opportunità di rendere il turismo un asset fondamentale dopo la pandemia. Abbiamo la possibilità di creare relazioni e di far vedere le nostre bellezze ai milioni di turisti che tutti gli anni passano all'interno di questo SkiDome. Vogliamo quindi rilanciare la nostra capacità turistica e sportiva e metterla a disposizione del mondo. Il Piemonte è una terra di sport che ha molto da condividere, dai laghi alle langhe, dalle montagne alle bellezze delle nostre città, e con questa importante operazione siamo convinti di poter far breccia nel cuore di molti”.