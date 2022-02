Olimpiadi: Risanamento, 'lavori bonifica a Milano Santa Giulia avanti e pieno ritmo'

28 febbraio 2022 a

Milano, 28 feb. (Adnkronos) - “Stiamo procedendo a pieno ritmo con i lavori di bonifica e siamo certi di rimanere nella tabella di marcia prevista per potere garantire lo svolgimento dei lavori successivi di costruzione". Lo ha detto Davide Albertini Petroni, direttore generale di Risanamento, nel corso della visita guidata all'area di Milano Santa Giulia per mostrare all'assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, lo stato dell'arte dei lavori di bonifica dell'area, anche in funzione delle Olimpiadi del 2026 e della costruzione dell'arena. "La collaborazione con le autorità pubbliche locali è proficua e siamo tutti impegnati al raggiungimento dell'obiettivo finale, non solo in funzione delle Olimpiadi, ma per la riqualificazione e costruzione di una nuova centralità urbana per Milano, nella quale verranno innestati altri asset strategici di primaria importanza”, ha aggiunto.

Le bonifiche interessano l'area Nord di Milano Santa Giulia , dove oltre all'arena verranno realizzati più di 3mila appartamenti, uffici e hotel, che copre circa 800mila metri quadrati, di cui 400mila da sviluppare. I lavori di bonifica sono iniziati a luglio 2021 con una data di ultimazione lavori per il Lotto arena entro il 2022 e per l'intera area entro il 2024.

“Siamo nel quadrante Sud Est della città, quello che più cambierà nei prossimi anni: oltre ad ospitare due strutture strategiche delle Olimpiadi 2026, il Palaitalia per l'hockey a Santa Giulia e il Villaggio olimpico a Porta Romana, qui si concentrano investimenti pubblici e privati che porteranno a una rigenerazione diffusa, a beneficio dell'intera città", ha spiegato Tancredi. "Nell'area di Santa Giulia, in particolare, verranno realizzati anche un parco attrezzato di circa 360mila metri quadrati, scuole, un museo per i bambini, una nuova sede del Conservatorio, residenze in edilizia convenzionata e libera, attività commerciali, uffici e negozi di vicinato”.