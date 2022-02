Cultura: a Milano mostra diffusa e a sorpresa per gli 80 anni di Oliviero Toscani

28 febbraio 2022 a

Milano 28 feb. (Adnkronos) - Oltre 150 scatti, realizzati in sessant'anni di carriera, in una mostra diffusa in città: è questa l'iniziativa che Milano, sua città natale, ha deciso di mettere in campo per celebrare gli 80 anni di Oliviero Toscani, nel giorno del compleanno del celebre fotografo, che attraverso la pubblicità ha saputo affrontare i grandi problemi, come guerra, razzismo, omofobia, Aids e pena di morte

Le fotografie - da quelle più iconiche a quelle meno conosciute - sono comparse questa mattina sui supporti messi a disposizione dal Comune di Milano e sui grandi wall di Urban Vision e saranno visibili fino a domani. L'esposizione - fa sapere Palazzo Marino in una nota - è stata una sorpresa per lo stesso Toscani, che questa mattina l'ha vista per la prima volta percorrendo Milano con uno speciale autobus pieno di amici e sue fotografie

“Oliviero Toscani – commenta l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – ha segnato in maniera unica la storia della comunicazione pubblicitaria del nostro Paese, portando nelle campagne di una vita non solo la bellezza dei suoi scatti e la ricchezza del suo pensiero creativo, ma anche istanze sociali, drammi collettivi, lotta alle ingiustizie e temi universali, suscitando ogni volta al tempo stesso stupore e riflessione. La città lo vuole festeggiare oggi per i suoi 80 anni, con questa mostra a sorpresa delle sue fotografie più iconiche sparse per la città”.