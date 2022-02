Covid Italia, 17.981 contagi e 207 morti: bollettino 28 febbraio

28 febbraio 2022 a

a

a

Sono 17.981 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 28 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 207 morti.

I dati del ministero della Salute fanno registrare 198.513 tamponi, per un tasso di positività del 9%. Sono 10.851 i ricoverati con sintomi, 714 i pazienti attualmente in terapia intensiva. Le persone attualmente positive sono 1.099.934, con un calo di 22.344 da ieri. Nelle ultime 24 ore si contano 40.415 guariti, che portano il totale a 11.528.135 da inizio pandemia.

NUMERI E DATI COVID DALLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 1.388 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 febbraio 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 23 decessi.

I tamponi effettuati sono stati 20.185, per un indice di positività del 6,8%. In totale dall'inizio della pandemia sono 38.603 i decessi nella Regione. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 1.052 (-7) e quelli in terapia intensiva stabili 97.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 451, di cui 242 a Milano città, a Bergamo 72, a Brescia 185, a Como 77, a Cremona 31, a Lecco 21, a Lodi 20, a Mantova 51, a Monza e Brianza 134, a Pavia 96, a Sondrio 29 e a Varese 129.

LAZIO - Sono 2.324 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 febbraio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 13 decessi. A Roma 1.201 casi di positività.

"Oggi nel Lazio su 6.630 tamponi molecolari e 24.306 tamponi antigenici, per un totale di 30.936 tamponi, si registrano 2.324 nuovi casi positivi (-1.576); sono 13 i decessi (+7), 1.412 i ricoverati (+22), 122 le persone nelle terapie intensive (-4) e +7.968 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.201" rende noto l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

CAMPANIA - Sono 1.380 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 febbraio 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 21 morti, di cui 6 avvenuti in precedenza. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.978 test, tra molecolari e antigenici. In Campania sono 45 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 742 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

VENETO - Sono 1.253 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 febbraio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Il numero totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 1.329.607, quello dei decessi a 13.820. Si abbassa con continuità il dato dei soggetti attualmente positivi, 56.354 (- 1.107). Stabili gli indicatori degli ospedali, con 1.048 pazienti ricoverati in area medica, e 93 in terapia intensiva.

PUGLIA - Sono 1.537 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 febbraio 2022 in Puglia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 18 decessi. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 16.574 test giornalieri. I nuovi casi per provincia: Provincia di Bari: 381; Provincia di Bat: 135; Provincia di Brindisi: 103; Provincia di Foggia: 242; Provincia di Lecce: 513; Provincia di Taranto: 141; Residenti fuori regione: 18; Provincia in definizione: 4.

Sono 79.320 le persone attualmente positive in Puglia, 595 ricoverate in area non critica, 31 in terapia intensiva. Da inizio emergenza, 734.229 casi totali nella Regione, 8.729.786 test eseguiti, 647.246 persone guarite e7.663 decessi.

SICILIA - Sono 1.606 i nuovi contagi da covid in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 28 febbraio. Registrati inoltre altri 36 morti. I pazienti dimessi sono 4.371. Nell'isola il totale di positivi è di 228.246 - 2.499 in meno rispetto a ieri - e di questi 1.049 sono ricoverati in regime ordinario e 67 in terapia intensiva, mentre 227.130 sono in isolamento domiciliare. Fra le province quella con maggior numero di contagi è Messina (601), seguita da Palermo (356) e Catania (247).

TRENTINO - Sono 111 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 febbraio 2022 in Trentino, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati tre morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.625 tamponi antigenici e 138 molecolari. Resta stabile la situazione negli ospedali. Al momento sono 60 i pazienti ricoverati, di cui 6 in rianimazione. Ieri a fronte di 6 ricoveri ci sono state 4 dimissioni. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 4.

CALABRIA - Sono 1.613 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 28 febbraio. Si registrano inoltre altri 6 morti. 11.708 i tamponi effettuati, +1.534 guariti. Il totale dei decessi nella regione è di 2.091. Il bollettino, inoltre, registra +73 attualmente positivi, +15 ricoveri (per un totale di 282) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 21).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 186 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 febbraio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. Nel dettaglio, oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.480 tamponi molecolari sono stati rilevati 44 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 2,97%. Sono inoltre 2.191 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 142 casi (6,48%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 15, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 214. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 (20,43%), seguita da quella 30-39 (13,98%) e da quella 20-29 anni (13,44%).

Oggi si registrano i decessi di 3 persone: una donna di 87 anni di Cormons (deceduta in ospedale), un uomo di 84 anni di Udine (deceduto in ospedale) e una donna di 83 anni di Udine (deceduta in ospedale). I decessi complessivamente sono pari a 4.776, con la seguente suddivisione territoriale: 1.167 a Trieste, 2.279 a Udine, 910 a Pordenone e 420 a Gorizia. I totalmente guariti sono 284.334, i clinicamente guariti 253, mentre le persone in isolamento calano a 18.583. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 308.175 persone con la seguente suddivisione territoriale: 66.556 a Trieste, 127.886 a Udine, 74.552 a Pordenone, 34.701 a Gorizia e 4.480 da fuori regione. Il totale dei contagi è stato ridotto di un'unità in seguito alla revisione di un caso nell'area di Pordenone.

TOSCANA - Sono 1.008 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 febbraio 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 23 decessi.

I nuovi casi di positività portano il totale a 856.024 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 815.947 (95,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 4.038 tamponi molecolari e 5.355 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,7% è risultato positivo. Sono invece 2.539 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 39,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 31.049, -3,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 856 (15 in meno rispetto a ieri), di cui 51 in terapia intensiva (6 in meno). Oggi si registrano 23 nuovi decessi: 14 uomini e 9 donne con un'età media di 83,4 anni.

BASILICATA - Sono 240 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 febbraio 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 3 persone.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.508 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 242 persone. I ricoverati per Covid-19 sono 96, 14 in meno da ieri, di cui uno in terapia intensiva.

SARDEGNA - Sono 385 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 febbraio in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 13 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2694 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26 ( +2 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 337 ( stesso numero di ieri ) e 30.932 sono i casi di isolamento domiciliare ( - 361 ). Lo comunica la Regione Sardegna.

ABRUZZO - Sono 459 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 febbraio 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.005 tamponi molecolari e 3.673 test antigenici con un tasso di positività al 9,8%. Da ieri sono guarite 367 persone. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 61.939.

Trecento ottantasei pazienti, 6 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica; 14 in terapia intensiva, pari a due in più rispetto a ieri. In isolamento a casa 61.539 persone.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L'Aquila (+96 rispetto a ieri), Chieti (+141), Pescara (+126) e L'Aquila (+96).

VALLE D'AOSTA - Sono 10 i nuovi contagi da covid in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 28 febbraio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale delle persone contagiate da virus da inizio epidemia ad oggi è di 31.410. I positivi attuali sono 1.357 di cui 1.329 in isolamento domiciliare, 25 ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva. Il totale delle persone guarite è pari a 29.534, in aumento di 12 unità rispetto a ieri. I casi complessivamente testati sono 128.229, i tamponi fino ad oggi effettuati 467.429. Da inizio emergenza le persone decedute in Valle d'Aosta risultate positivi al Covid sono 519.