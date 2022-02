Ucraina: in Cdm norma quadro su invio mezzi a Kiev, poi decreto Difesa con numeri**

28 febbraio 2022 a

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Il decreto atteso nel Consiglio dei ministri in programma oggi alle 15.30 conterrà solo una norma quadro che consentirà l'invio di materiale, anche militare, all'Ucraina. Il numero di mezzi, materiale ed equipaggiamenti che l'Italia invierà a Kiev sarà dettagliato in un decreto ad hoc del ministero della Difesa. Dunque nessun elenco del materiale militare destinato dal nostro Paese all'Ucraina nel dl in Cdm oggi, per la 'lista' si dovrà attendere il decreto della Difesa. Lo riferiscono fonti di governo a poche ore dal Cdm.