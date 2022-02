Ucraina: Draghi in videocall a cena Macron-Von der Leyen e Scholz**

28 febbraio 2022 a

a

a

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi, a quanto apprende l'Adnkronos, si collegherà questa sera in videocall alla cena in programma all'Eliseo tra il Presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Si tratta di una cena di lavoro, ha reso noto questa mattina la presidenza francese, con i rappresentanti delle industrie europee, anche alla luce del conflitto ucraino. Sempre in videoconferenza, come noto, Draghi parteciperà nel pomeriggio alla videoconferenza con gli alleati e la Nato.