Ucraina: console Milano, ‘chi voleva partire lo ha fatto, adesso aspettiamo i profughi' **

Milano 28 feb. (Adnkronos) - “Quasi tutti quelli che volevano partire per l'Ucraina, lo hanno fatto, adesso aspettiamo i profughi”. Lo dichiara all'Adnkronos il console generale d'Ucraina in Italia Andrii Kartysh.

Dall'Italia sono già partite “diverse persone, con i pullman o in aereo fino alla Polonia e l'Ungheria e da lì in macchina”, racconta Kartysh, aspettando i risultati delle negoziazioni in corso fra le delegazioni d'Ucraina e della Russia