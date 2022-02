Ucraina: Stefano (Pd), 'non si può essere con l'Occidente e con la Russia'

27 febbraio 2022 a

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “Bene il sostegno italiano alle sanzioni decise dalla Ue nei confronti della Russia. La Russia deve rimanere sola, isolata di fronte alla sacrosanta indignazione mondiale. Chi in queste ore non prende nettamente le distanze dall'aggressione russa si pone di fatto al di fuori dal sistema di relazioni istituzionali, politiche e commerciali. Non si può essere contemporaneamente alleati della Russia e dell'Occidente”. Lo afferma il senatore Pd Dario Stefano, presidente della commissione Politiche Ue.