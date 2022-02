Rugby: Crowley, 'Italia in 13? Situazione fuori dal nostro controllo, non potevamo farci nulla'

27 febbraio 2022 a

Dublino, 27 feb. (Adnkronos) - "C'erano due tallonatori registrati e c'erano due piloni destri e due sinistri, non mi sono sentito di mettere un pilone che non ha mai giocato da tallonatore, in quella posizione. Il problema è stato che un giocatore ha avuto la lussazione alla spalla e poi c'è stato il cartellino rosso". Lo ha detto il ct dell'Italia di rugby Kieran James Crowley in conferenza stampa dopo il ko con l'Irlanda nel Sei Nazioni. L'Italia si è trovata a giocare in 13 per il regolamento no-contest. "E' una questione di regole purtroppo, mi sembra che è stata una regola richiesta dalla Francia e poi implementata. Solitamente se c'è una situazione con un cartellino rosso in prima linea lo si può sostituire ma in caso di infortunio bisogna per forza togliere un altro giocatore e poi sostituirlo. Era una situazione fuori dal nostro controllo, non potevamo farci nulla", ha spiegato il ct azzurro.

L'Italia vista nei primi 19' è stata un'ottima squadra. "I primi 20 minuti sono andati bene, comunque rimane il fatto che la velocità dell'attacco irlandese, ci siamo trovati a volte dietro la linea della difesa e la loro velocità era un problema. Ci sono degli aspetti che dobbiamo rivedere prima della partita contro la Scozia", ha concluso il ct azzurro.